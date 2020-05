Podpisy dla Trzaskowskiego. PiS zawiadomi prokuraturę

tere 28.5.20 14:18

PO nie ma kandydata na prezydenta. Kidawa zrezygnowała a Trzaskowski jest kandydatem nielegalnym. PO wybiera kandydata w głosowaniu powszechnym wszystkich członków PO. Trzaskowski jest kandydatem Budki na kandydata na prezydenta. Kandydatem na prezydenta może zostać dopiero jeżeli zostanie wybrany w głosowaniu powszechnym wszystkich członków PO i zbierze 100 tyś. podpisów po ogłoszeniu terminu wyborów. PKW po ogłoszeniu wyborów powinna wydać nowy wzór kart poparcia i uznać tylko podpisy na tych nowych kartach a zebrane wcześniej wyrzucić do kosza. PO to wszystko wie i dlatego chce odłożyć wybory prezydenta na później, żeby z tym wszystkim zdążyć. Jeżeliby Trzaskowski wygrał wybory teraz, to będzie nielegalnym prezydentem i SN nie powinien go uznać a sejm nie powinien go zaprzysiąc.