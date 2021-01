Podniesienie wieku emerytalnego? Prezes ZUS odpowiada

Czy czeka nas podniesienie wieku emerytalnego? Informacje na ten temat stanowczo zdementowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska w rozmowie z „Super Expressem”.

Dziennik zwrócił uwagę, że słowa Uścińskiej, która stwierdziła że „pół wieku aktywności zawodowej może być normą” można było odebrać jako zapowiedź wydłużenia wieku emerytalnego.

Prof. Uścińska taką interpretację stanowczo zdementowała. Podkreśliła w rozmowie z „SE”:

„Wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i nie ma żadnych planów podniesienia tego wieku. Jednak emerytura to prawo, a nie obowiązek. Chodzi o to, aby przekonywać do późniejszego przechodzenia na emeryturę na zasadzie zachęt, a nie przymusu”.

Zaznaczyła zdecydowanie, że wiek emerytalny nie zostanie podniesiony.

dam/PAP,"Super Express"