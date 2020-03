Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 17.3.20 10:35



Najlepsza jest ta taśma, którą duchowny, sprytnie poprzyklejał swoje zabawki do kokpitu.

Żenada.

Teraz czekam na podobne filmy. Podpowiadam:

- przejazd proboszcza rowerem z figurką Najświętszej Maryi Panny przykręconą drutem do kierownicy

- przelot drona z dyndajcym misiem, nie, to już było, z dyndającym na sznurku Jezusem

- przepłyniecie kajakiem z przyklejonym na gumę do żucia JP2 do burty

Na pewno kreatywni proboszczowie będą mieli lepsze pomysły.

Do dzieła!