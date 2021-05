,,Podatkowe fair play''. Morawiecki: Ustawa podwyższająca kwotę wolną od podatku już w czerwcu

„Bez wsparcia państwa nie urosłyby takie potęgi, jak firmy francuskie, niemieckie czy włoskie. Każdy, kto zna biznes doskonale wie, jak państwo pomaga” – mówił premier Mateusz Morawiecki zapowiadając rozwiązania Polskiego ładu w trakcie wizyty w Novo Pak na Mazowszu.

Szef polskiego rządu dodał, że już w czerwcu może zostać zaproponowana ustawa na temat wyższej kwoty wolnej od podatku.

Morawiecki podkreślał, że firmy chcą już wrócić do normalnego działania po pandemii i widzą, że sytuacja uległa zmianie. Chodzi między innymi o zerwane łańcuchy dostaw. Dodał, że rząd stara się dopomóc polskim przedsiębiorcom:

„Utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie rynków zbytu - to była nasza filozofia przez te 12, 14 miesięcy w pandemii, która naruszyła podstawy finansowe i funkcjonowania bardzo wielu polskich firm”.

Podkreślił, że udało się to w ogromnej mierze osiągnąć,a Polska ma obecnie najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, co jest najlepszym dowodem sukcesu w tej kwestii.

Mówiąc o planie, jaki mają rządzący, dodał:

„To jest Polski Ład, w obszarze wsparcia firm to jest podatkowe fair play. Wszyscy zgadzamy się, że podatki muszą być niskie i one będą jedne z najniższych w UE, ale wiemy też, że one muszą być sprawiedliwe”.

Zapowiedział, że dzięki programowi uda się stworzyć pół miliona nowych miejsc pracy.

dam/PAP,Fronda.pl