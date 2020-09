Początek końca PO? Trzech posłów ma przejść do Hołowni

Wygląda na to, że to Szymon Hołownia może być tym, kto oficjalnie rozpocznie proces końca, czy raczej transformacji Platformy Obywatelskiej. Według „Faktów” TVN aż troje członków największej partii opozycyjnej ma przejść do ruchu Szymona Hołowni właśnie.

Jak informują „Fakty”, owych troje parlamentarzystów „[…] prowadzi mniej lub bardziej zaawansowane rozmowy o transferze do Polski 2050”.

Możliwe jest zatem, że Hołowni jeszcze przed końcem roku uda się utworzyć koło poselskie. Potrzeba do tego trzech posłów, a do Hołowni przecież już przeszła Hanna Gill-Piątek.

dam/TVN,Fronda.pl