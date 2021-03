Pobicie 69-letniego księdza. Podejrzany w rękach policji

Policja zatrzymała mężczyznę, który miał pobić księdza prałata Adama Myszkowskiego, kustosza sanktuarium i proboszcza parafii w Wielkiej Woli – Paradyżu.

O pobiciu 69-letniego kapłana w trakcie zamykania przez niego bramy na plebanię informowaliśmy wczoraj. Ksiądz trafił do szpitala w Opocznie z ciężkim urazem głowy. Stamtąd przetransportowano go do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Na szczęście, jak informuje diecezja radomska, życiu kapłana nie zagraża niebezpieczeństwo.

Komenda Powiatowa Policji informuje z kolei:

„Skrupulatnie zebrane dowody, ich dokładna analiza pozwoliła na wytypowanie osoby, która może mieć związek ze zdarzeniem. W środę rano policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę”.

Został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy, a w godzinach popołudniowych odbyło się jego przesłuchanie.

dam/PAP,diecezja.radom.pl