PO zawiadamia prokuraturę ws. Jacka Sasina

Odnosił się tym samym do dzisiejszej wypowiedzi Sasina na antenie TVN24, w której poinformował on, że PWPW już drukuje karty do głosowania. Wskazał:

"Władze państwowe mogą działać tylko w granicach i na podstawie prawa. Dzisiaj chcemy powiedzieć jasno, że złożymy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, w związku z przestępstwem wyborczym. To, co dzieje się na naszych oczach, to po prostu farsa. To, do czego dopuścił rząd, to po prostu farsa. Ten cały tryb, który Jacek Sasin nazywa głosowaniem, to po prostu farsa. Dzisiaj w związku z artykułem 248 Kodeksu karnego składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicepremiera Sasina w związku z przestępstwem wyborczym”.