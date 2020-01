PO zawiadamia prokuraturę. Mówią o ,,nagonce'' na Grodzkiego

JS 16.1.20 13:46

To już zaczyna być aż nadto jasne. Według doniesień p. Grodzki brał kiedyś pieniądze od pacjentów w zamian za dodatkowe, lepsze usługi państwowej służby zdrowia. Jeżeli teraz taki człowiek otrzymuje stanowisko marszałka senatu, to służby niemieckie czy inne wykorzystają to dla interesów niemieckich, innych królestw. Stąd może u takiego człowieka nawet z tyt. profesora bierze się tak zawzięta walka, brak sumienia, honoru, prawda i uczciwość bez znaczenia - liczy się interes. Walka podobna do tej jaką tworzył i tworzy np. p. Wałęsa. Tylko ludzie o skorumpowanej historii mogą mieć tak silna motywację do robienia tego co ANTY-POLSKIE, bo stali się łatwym narzędziem dla służb innych królestw. Znając nasz naród, mają szerokie pole do działania.

Misja Kościoła jest niestety słabo realizowana w naszym kraju. Od momentu przemian (1989r.) nadzorcy Kościoła w Polsce nie wysilili się do pracy na rzecz uzdrowienia, oczyszczenia naszego społeczeństwa, które gdyby dostało dobre impulsy samo zaczęłoby się oczyszczać. A jakie impulsy ?

1. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.

2. Nie chowa się światła pod korcem

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam