PO za ,,prawem'' do aborcji. Marek Suski: Ta decyzja rozsadzi ich od wewnątrz

„W gruncie rzeczy to, co się stało zaprzeczyło wszystkiemu, co do tej pory Platforma głosiła” – powiedział Marek Suski komentując wczorajszą konferencję prasową Platformy Obywatelskiej.

PO przedstawiła wczoraj swoje stanowisko w kwestii aborcji. Ugrupowania opowiada się już nie tyle za tzw. kompromisem aborcyjnym, co za umożliwieniem zabijania dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży – w „szczególnie trudnych sytuacjach” i po konsultacjach z lekarzem i psychologiem.

W rozmowie na antenie TVP Info poseł PiS stwierdził:

„Chociaż tak naprawdę Platforma zawsze była taka lewitująco-lewacka. Teraz tylko można powiedzieć, że maska opadła i prawdziwa twarz PO się nam ujawniła”.

Zdaniem polityka, to plan zaproszenia Marty Lempart do koalicji. Stwierdził:

„Oni zrobili sondaż w lewicowo-liberalnym elektoracie i tam zobaczyli, że bez takiego postulatu nie mają szans walczyć ze swoimi przeciwnikami”.

Poseł przekonuje, że trudno powiedzieć czym zakończy się ów zwrot Platformy, jednak:

„Bardzo prawdopodobne, że ta decyzja rozsadzi ich od wewnątrz”.

dam/TVP Info,Fronda.pl