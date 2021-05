,,PO wyraźnie zjeżdża w dół. Nie ma przywództwa, nie ma pomysłu, nie ma programu''

Ostatni kryzys w Platformie Obywatelskiej pokazał ogromną słabość tego ugrupowania. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk przekonuje, że PO „wyraźnie zjeżdża w dół”.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził również, że Platforma Obywatelska:

„[…] nie ma przywództwa, nie ma programu, nie ma pomysłu”.

Pęk stwierdził te, że jego zdaniem kolejni politycy zaczną opuszczać to ugrupowanie. Wczoraj o swoim odejściu z PO informowała europosłanka Róża Thun.

Wicemarszałek Pęk dodaje:

„[…] W Senacie obecnie, pod pozorem jakiś pogłębionych prac nad Funduszem Odbudowy, czy pod pozorem jakiejś troski o przyszłość całego Funduszu, toczy się taka walka o to, kto dominuje po stronie opozycyjnej w Senacie, kto ma to ostateczne słowo”.

Stwierdził również, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, Borys Budka nie ukrywał nigdy, że:

„[…] jakiej wagi by sprawa państwa nie była, to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby obalić rząd i rozbić Zjednoczoną Prawicę”.

dam/PAP,Fronda.pl