Po wygłupach Jachiry nie wszystkim jest do śmiechu... Poseł Jacek Świat, mąż ofiary katastrofy smoleńskiej z mocnym apelem do Schetyny

Olej 26.9.19 22:22

Panie pośle !

Nie ma obozu politycznego, opozycji. Pan apeluje do ściany za którą jest pustka.



Jest nicość ! Trup który od jakiegoś czasu gnije, i zasmradza nam kraj.



W Polsce nie ma opozycji. To coś co się pałęta w społecznym obiegu jest komunistycznym kożuchem brudu, bełtu i mętów wszelkiej maści i rodzaju.

To jest pozaprawne i pozapaństwowe zjawisko, które wymaga eliminacji z wpływu na politykę i państwo jako takie.

Prawdziwa scena polityki powinna dopiero powstać na gruncie reformy prawa, w tym prawa konstytucyjnego, reformy państwa i urzędów państwowych. Również poprzez stworzenie wymagalności wobec aspirujących do polityki, wymagalności prawnej, określającej ściśle kto może być urzędnikiem państwowym i politykiem.