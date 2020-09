PO: Skorzystamy na wcześniejszych wyborach

Jak przekonuje rzecznik PO Jan Grabiec, partia będzie gotowa zarówno na szukanie większości w obecnym Parlamencie, jak i na przyspieszone wybory. Dziś wieczorem zbierze się zarząd partii, na którym omówione zostaną konsultacje polityczne przeprowadzone przez Borysa Budka w związku z obecnym kryzysem w koalicji rządzącej.

- „Przewodniczący Borys Budka zwołał zarząd Platformy Obywatelskiej, żeby przeanalizować obecną sytuację polityczną w Polsce. Mamy do czynienia z kryzysem politycznym, rząd traci większość, Platforma Obywatelska jako największa partia opozycyjna musi być przygotowana do reakcji na tę sytuację” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik PO Jan Grabiec.

Polityk zaznacza, że partia chce przygotować się do każdego scenariusza, w tym do możliwości zbudowania większości w obecnym Sejmie, jak i do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Radość w możliwości przeprowadzenia wcześniejszych wyborów wyraża poseł PO Marcin Kierwiński:

- „Jedno jest pewne, racją stanu Polski i całej opozycji jest odsunięcie PiS od władzy, jeśli pojawi się tego typu możliwość, na pewno z niej skorzystamy” – przekonuje.

