'Po prostu tęczowy Władek...' Czarnecki MIAŻDŻY Kosiniaka-Kamysza

Piotr Nowak 7.11.19 21:53

Polacy, czy chcielibyście, aby ten tęczowy Władek z PSL-u, który podniósł wam wiek emerytalny do 67 lat, i ten, który ukradł wam 156 MLD zł z OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych), a tym samym obniżył wam emerytury – był waszym prezydentem ?! Czy będziecie na takiego głosować, wiedząc, że jeśli sejm przegłosuje idiotyczne ustawy – to ten prezydent podpisze je wszystkie bez zająknięcia ?! Jeśli tego chcecie to głosujcie na arbuza Kamyka !!!