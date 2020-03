PO. Onkologia kontra limuzyny dla urzędników... Kto wygrał?

Zarząd Województwa Lubuskiego zakupił właśnie zakupił limuzyny za ok. 825 tys. złotych, z napędem hybrydowym rzecz jasna, bo ekologiczne, ale niekoniecznie tanie. Marszałkiem jest tam Elżbieta Maria Polak z Platformy Obywatelskiej.

Żeby dodać pieprzu do całej sprawy, to wystarczy powiedzieć, że zakupu tego dokonano w trakcie zażartych sporów o to czy budżet przeznaczyć na TVP czy na onkologię? Jak się jednak okazuje urzędnicy z Platformy obywatelskiej nie mają takich dylematów moralnych.