PO najpierw chciało odbierać elektorat Lewicy, a teraz próbuje Konfederacji?

Strategia działań liderów Platformy Obywatelskiej to od jakiegoś czasu całkowicie niebywałe kuriozum. Najpierw ich działania zmierzały do całkowitego skrętu w lewo oraz popierania strajku kobiet, LGBT i wszystkiego, co lewicowe, ale obecny ruch PO, a przynajmniej wypowiedź szefa tego klubu Cezarego Tomczyka, wydaje się już być kompletną aberracją.

– KPO powinno być przyjęte jako ustawa, nie mam tu najmniejszych wątpliwości. I tu też kamyczek do ogródka PiS; tak wiele słyszałem od państwa liderów, m.in. od Jarosława Kaczyńskiego, że powinno się zwiększyć rolę parlamentów narodowych – powiedział Cezary Toczyk podczas połączonych komisji spraw zagranicznych i finansów publicznych ws. ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE.

- To jest zwiększona rola parlamentów narodowych, że KPO najpierw trafia do Brukseli i ma być podejmowany przez ministrów UE, a nie przez polski parlament? To jest kpina, a nie zwiększenie roli parlamentów w narodowych – dodał.

Trudno przy tym nie odnieść wrażenia, że działania PO przypominają już raczej chocholi taniec, a nie strategię polityczną.

mp/portal tvp.info/fronda.pl