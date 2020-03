PO likwidowało laboratoria, teraz narzeka na ilość testów

Piotr Nowak 19.3.20 19:21



Tak to jest bez programu wyborczego, a kampanię prowadzi się za pomocą nienawiści, hejtu, fake newsów, kłamstw, tudzież lotnych bojówek. Ale to nie wszystko ! Opozycja w Polsce w perworze stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, stosuje metodę „Chienizmu” – [ Pojęcie „Chienizmu” oznacza ogólnie czychanie na nieszczęście . ] Ci ludzie tylko czychają aż prezydentowi czy rządowi podwinie się noga, popełnią jakiś błąd, wydarzy się coś nieoczekiwanego – by ruszyć do frontalnego ataku !

A prezydent i rząd mają to gdzieś i robią swoje ! Ostatnio Premier i Rada Ministrów przygotowała w rekordowym tempie pakiet antykryzysowy na sumę 212 MLD zł jako pierwsi na świecie. Brawo Panie Premierze Morawiecki ! Brawo PIS !