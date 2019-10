PO-KO chce nam zafundować 'ograniczoną eutanazję'? Niepokojąca wypowiedź kandydata

"Ograniczona eutanazja to taka, gdzie decyzja może być podejmowana jedynie w sytuacji, gdy dalsze leczenie nie daje szans na poprawę losu pacjenta cierpiącego na śmiertelną chorobę"-tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik partii Zieloni, Maciej Józefowicz.

"Trudno mi powiedzieć, czy to było morderstwo z premedytacją. To było z pewnością spowodowaniem śmierci wbrew woli tej kobiety. Jeśli otwieramy debatę o eutanazji, to chcemy wprowadzić takie procedury, aby takich sytuacji uniknąć"-ocenił Maciej Józefowicz. Jak wskazał gość Polskiego Radia, człowiek ma prawo zakończyć swoje życie, jeżeli jest ono wypełnione cierpieniem, ponieważ ma "przyrodzoną godność".