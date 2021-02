P.o. ambasadora USA w Polsce zaniepokojony planami polskiego rządu... Internauci ostro komentują

"My, Amerykanie, cenimy sobie wolność słowa zagwarantowaną w pierwszej poprawce do naszej konstytucji. Może nie zawsze podoba nam się to, co mówią inni, ale zawsze będziemy dbać o to, aby chronić ich prawo do wyrażania swoich poglądów" – napisał na Twitterze Bix Aliu p.o ambasadora USA w Polsce do czasu nominacji osoby na to stanowisko przez nowego prezydenta Joe Bidena.

"Jesteśmy zaniepokojeni, gdy mówi się o aktach prawnych zmuszającym spółki medialne do sprzedaży udziałów w celu 'dekoncentracji' mediów" – dodał.

Jak argumentował, pluralizm i wolność mediów zapewniają przejrzystość i rzeczową informację - nawet jeśli jest jest to niewygodne dla polityków i urzędników.

Jego wpisy mają związek z planami wprowadzenia przez polski rząd podatku od reklam, przeciwko któremu część mediów prywatnych w Polsce już protestowała.

Opłaty od gigantów typu Facebook i Google przegłosował ostatnio rząd Australii, a Kanada zapowiada wprowadzenie podobnych przepisów w ciągu najbliższych miesięcy.

Na wpis Bix Aliu żywo zareagowali internauci. Poniżej kilka wybranych komentarzy.

Czy przy ambasadzie USA w Polsce, działa – podobnie jak przy Parlamencie Europejskim – farma „doradców”, a właściwie troli?

Tak, tak..szczególnie FB, Google, TT, YT, MSNBC, CNN dały temu wyraz. — Beata Sławińska (@BAwinska) February 26, 2021

panie Bixu, aleś ześ pan dzis przytrollował. Czy włam na konto? pic.twitter.com/GyObJKYTDX — Farmerka 🇵🇱 KEEP POLAND GREAT (@FarmerkaPL) February 26, 2021

Ależ oczywiście :) Prezydent Trump jest tego przykładem🤣 — tt (@tuja_tajos) February 26, 2021

O tak. Bardzo wyraźnie widać to dziś. Blokowanie profil tych co są niepoprawnie polityczny. Teksty by zamknąć arcyprawomyślne telewizja. Szykany i kary za nieprawomyślne wypowiedzi. — Damian Bury 💯 (@Damian_Bury) February 26, 2021

To bardzo ciekawe co Pan pisze. Rozumiem, że zajęliście się już koncernami, które odmówiły prawa do wolności słowa prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi? Podobnie jak po zmonopolizowaniu przepływu informacji i opinii na całym świecie odmawiają tego prawa innym? — Pan Cezary Krysztopa #BabiesLivesMatter (@cezarykrysztopa) February 26, 2021

Ambasadorze @USAmbPoland, Pan wyraźnie powątpiewa w naszą inteligencję.

Wy już nie macie o co dbać. Straciliście twarz. ☝#grzechpierworodny — Autolikos (@Autolikos1) February 26, 2021

mp/twitter/fronda.pl