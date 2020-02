Po 15 latach zmniejszania dystansu w zamożności, wyprzedziliśmy Portu-galię

ryszard 28.2.20 8:44

Pozwalam sobie tą drogą podziękować Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za ustawę żyrardowską. Jest w Polsce pewna grupa miejsc, zniszczonych w całości (tak "mury" jak i ludzie), do fundamentów przemianami 1989. Te miejsca to PGR-y i Żyrardów. Żadna władza do tej pory o krzywdzie miasta Żyrardowa nie chciała pamiętać. Pan Prezydent pamiętał i o ludziach (ratunek finansowy dla żyrardowskich emerytów, którzy nie ze swej winy nie zdążyli dopracować do pełnej emerytury) i o miejscu. Dzięki za Klasę.