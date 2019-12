Pluł na Kościół, dokonał (nieważnej) apostazji, wojował z krzyżem, ale... Wigilia musi być. Święta u Palikota

"Zazwyczaj spędzamy wigilię tradycyjnie w formie kolacji wigilijnej. Czasami przychodzi ktoś ze znajomych. Jak była mama, która już nie żyje, to ona zawsze była. Ona wprowadzała wątki religijne do tej kolacji wigilijnej, ale dla nas jest to po prostu kolacja, gdzie jemy tradycyjne jedzenie. Muszą być prezenty, musi być choinka"-stwierdził Janusz Palikot w rozmowie z TVN.

Prawie wzruszające, gdyby nie obrazowało idealnie stosunku tej części Polaków, której poglądy są zbliżone do Palikota, do wielkiego chrześcijańskiego i katolickiego święta- "Urodzin" Pana Jezusa. Analogicznie ci sami ludzie postępują w Wielką Sobotę, idąc na święcenie pokarmów i robiąc księdzu awanturę za to, że odważył się zażartować na temat strajku nauczycieli ("My, księża, na szczęście nie strajkujemy i możemy pobłogosławić pokarmy"- oto i cały "polityczny" żart duchownego z kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej na warszawskim Rembertowie), który w tym roku miał miejsce właśnie w okresie wielkanocnym. Co z tego, że Palikot w 2012 r. dokonał "apostazji" (nieważnej zresztą...), co z tego, że wojował z krzyżem, co z tego, że w ohydny sposób opluwał Kościół i katolików, podobnie jak posłowie jego partii. "Tradycja" być musi, musi być "kolacja", muszą być prezenty...