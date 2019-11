'Płód' czy jednak dziecko? Zaskakujące wyznanie amerykańskiego abortera!

Do sieci trafił fragment wywiadu z Leroyem Carhartem, amerykańskim lekarzem specjalizującym się w późnych aborcjach.

Jak widać w przytoczonym fragmencie rozmowy, mężczyzna doskonale wie, że morduje dzieci, a nie "płody" i nie ma z tym problemu - jeśli znajdują się one w "macicy matki".



"Dla płodu to bez różnicy czy jest urodzone czy nie. Dziecko nie ma na to wpływu, o ile mi wiadomo"-mówi Carhart.