Płażyński: Pedofilię w Kościele należy „wypalać gorącym żelazem”. Tuszowanie zbrodni musi zostać rozliczone

- Powinnością państwa polskiego jest wesprzeć każdego, kto z pedofilią walczy: dzielnych kapłanów sprzeciwiających się przestępczości seksualnej w Kościele, sygnalistów informujących o przestępczości seksualnej wśród artystów i showbiznesowych elit, aktywistów, którzy sprzeciwiają się seksualizacji dzieci w przestrzeni społecznej – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Kacper Płażyński, polityk PiS.

Płażyński złożył pismo z zapytaniem, na jakim etapie są prace państwowej komisji, która została powołana specjalnie do zbadania nieprawidłowości. Podkreśla w nim także, że nie może być w tej sprawie zmowy milczenia, a państwo sprosta temu zadaniu.

Dodał także:

- Sprawa pedofilii musi być traktowana bardzo poważnie. Nie jest istotne, jakiego środowiska to ohydne przestępstwo dotyczy: duchownych, przedstawicieli show biznesu czy innych grup. Osoby dopuszczające się pedofilii bywają bardzo wpływowe i silne

Płażyński podkreślił:

- To my musimy zabierać głos, my musimy upominać się o działanie. Nie możemy bezradnie oddawać pola tym, którzy Kościoła nienawidzą

Zwrócił także uwagę na fakt, że bardzo niepokojące jest, że w Kościele „niektórzy hierarchowie tuszowali potworne zbrodnie”. Stwierdził, „że muszą zostać za to rozliczeni”.

Płażyński wyraża też stanowisko, że „zbrodnie garstki” nie mogą przesłonić działań „tysięcy oddanych, uczciwych kapłanów, którzy żyją w prawdzie, pomagają potrzebującym i poświęcają swoje życie dla innych”.

Jako poseł z oczekuję, że państwo polskie będzie wypalać pedofilię gorącym żelazem. Jako katolik, uważam, że tylko zdecydowana postawa rzeczywiście oddanych Kościołowi biskupów i ich współpraca z księżmi od lat ujawniającym nadużycia może uratować naszą wspólnotę. pic.twitter.com/KiQLsnIa3o — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) November 10, 2020

mp/portal tvp info