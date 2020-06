,,Plan Dudy''. Premier: Wiemy jak odpowiedzieć na koronakryzys

Darek 16.6.20 14:17

To może obniżcie podatki, jak to robi cały świat, PiS juz wprowadził lub podniósł 32 nowe podatki.

VAT w Belgii 6%

VAT w Polsce 23%



ten sam telefon w Polsce kosztuje 4 920 zł, a w Belgii 4 240 zł to o 680 zł samego jednego tylko podatku więcej. To dziś, bo jak rząd PiS wprowadzi dodatkowy podatek (6% i to od kwoty już opodatkowanej 23%) to ten sam telefon będzie zaraz kosztować Polaka 5 215 i 20 groszy



Ten sam produkt tylko różnica w podatkach w Polsce droższy o 975 zł i 20 groszy samego podatku. W dodatku to podatek od kwoty już wcześniej opodatkowanej podatkiem dochodowym!!!



Włączcie myślenie!