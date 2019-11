Plaga profanacji! Prof. Brague: Dla niechrześcijanina chrześcijaństwo jest czymś bulwersującym

Tylko w tym miesiącu media obiegły zdjęcia splądrowanej katedry w Oloron-Sainte-Marie czy brutalnej profanacji Najświętszego Sakramentu w Tonnay-Charante. Ataki na kościoły stały się codzienną plagą. W ubiegłym roku było ich ponad tysiąc. Tygodnik Famille Chrétienne poświęcił temu zjawisku osobny numer, udzielając swym czytelnikom konkretnych rad, jak chronić kościoły przed agresją.

Prof. Brague zaznacza, że największą profanacją było oczywiście ukrzyżowanie Boga. W porównaniu z tym historycznym wydarzeniem wszystko inne wydaje się błahe. Prof. Brague przypomina ponadto, że profanacje zawsze miały miejsce. Jest jednak prawdą, że w ciągu zaledwie 10 lat ich liczba wzrosła o ponad 220 proc. Trudno powiedzieć, co się dzieje w głowie sprawców. Prof. Brague jest przekonany, że nadal są to przede wszystkim „wygłupy”.

Zapytany, czy we Francji chrześcijanie są prześladowani, odpowiedział twierdząco, ale zastrzegł, że są to prześladowania „soft”, lekkiej kategorii. Wynikają one z decyzji tych, którzy rządzą polityką i mediami. Postanowili, że chrześcijan będzie się ignorować. Wszelka wzmianka o chrześcijaństwie jest zaprawiona szyderstwem. Jak sobie z tym radzić? Musimy być dwa razy lepsi. Tylko wtedy są nam gotowi wybaczyć, że jesteśmy chrześcijanami – mówi francuski filozof i religioznawca.

Jego zdaniem trzeba być również świadomym, że dla niechrześcijanina chrześcijaństwo jest czymś bulwersującym. Wcielenie Boga, Jego wejście w historię człowieka, a z drugiej strony otwarcie człowiekowi drogi do świętości, czyli do czegoś co jest boskie to wszystko burzy porządek religii pogańskich, w tym również islamu, ostry podział na sferę boską i ludzką. Trzeba pamiętać, że pogaństwo jest mniej problematyczne niż religia przymierza Boga ze swoim ludem – dodaje francuski filozof.



Krzysztof Bronk - Watykan

vaticannews.va