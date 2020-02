PKB Polski będzie liczone jak w UE. Nowy sposób liczenia PKB przyjęty przez rząd

Leszek 18.2.20 15:08

Pinokio Kaczorek



Wywiady prasowe

2019.06.18 Jędrysek: Geotermia Toruńska – mieliśmy rację

2019.06.03 Tak rządzili! Rząd PO-PSL oddał prawie 80% koncesji na wydobycie metali obcemu kapitałowi

2019.01.15 Główny Geolog Kraju o eksploatacji przez Polskę surowców z dna oceanicznego

2018.06.06 Jesteśmy najbogatszym surowcowo krajem UE. Pierwiastki ziem rzadkich z dna Atlantyku

2018.03.06 Jędrysek: koncesje 2020 – słowa dotrzymałem

2018.01.25 Prof. Jędrysek w kontekście rozmów w Davos: “Nie możemy sobie pozwolić na to, by być na łasce jednego z dostawców gazu”

2017.07.18 Gaz to ważny surowiec. Przy zachowaniu odpowiedniej dozy racjonalności przez Polskę i USA możemy osiągnąć status win-win

2017.04.23. Co z polskim konwencjonalnym gazem ziemnym?

2017.03.18. Ogromne problemy z węglem brunatnym.

2017.03.17. Dotrzymałem słowa: koncesje przedłużone

2017.03.10. Złoża bursztynu będą pod ochroną własności górniczej

2016.02.10. Polska musi mieć narzędzie do czerpania zysków z zasobów geologicznych (cz. 3)

2016.02.08. Polska musi mieć narzędzie do czerpania zysków z zasobów geologicznych (cz. 2)

2016.02.06. Polska musi mieć narzędzie do czerpania zysków z zasobów geologicznych (cz. 1)

2016.12.02 TV Republika – Tylu wypadków w KGHM nie było nigdy

2016.10.05. Polska jest najbogatszym geologicznie i surowcowo krajem UE

2016.01.15. Nasz Dziennik – Przypilnujemy złóż.



