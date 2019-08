PiS z ogromną przewagą! [SONDAŻ]

Urszula 24.8.19 11:26

No to po co, biedna prawiczko, podawać dane, które mogą być nieprawdziwe? Żeby PiS sie mógł dowartościować? No chyba, że tak. Skoro podają takie dane to się do nich odnoszę. Proste?

Popierasz organizację przestępczą. Nie jesteś mądrzejsza od przeciętnego absolwenta szkoły specjalnej. Może jak ci zabiorą twój majątek i oddadzą Żydom to zmądrzejesz, ale nie mam wielkiej nadziei, że tak sie stanie.