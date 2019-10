PiS z 70% poparciem jako biało-czerwony Grand Cherokee

Onegdaj 11.10.19 18:11

Piękna katastrofa PO jest nieunikniona.

Titanic tonie a orkiestra pod dyrekcją J. Owsika gra do końca.

Zorganizowało sobie konwencję programową – chodzi o PełO. Patrzę na nich (należy być czujnym, co wróg zamierza), a oni wyglądają jak opętani. Na każde zdanie nienawiści reagują gromkimi oklaskami :

- oni się cieszą z ich kłamstw,

- oni się cieszą z ich pogróżek,

- oni się cieszą z ich nienawiści,

- oni się cieszą z ich głupoty ....................

To nie farsa, to są osobniki wykształcone. Ja nie wiem jak oni zdawali egzaminy na studiach, skoro myślenia logicznego mniej niż zero, a ogłupienie i depresja intelektualna ogromna. Pytanie, czy egzaminatorzy to to samo co zdający ? Czy plasując się w piątej setce wyższych uczelni na świecie, to ten poziom ? No, mniejsza z tym, ale o programie ani słowa, oczywiście oprócz likwidacji CBA, IPN i socjalnych programów PIS-u, bo piniędzy nie ma i nie będzie.

Ludzie !!! Z takimi osobnikami nie można budować wspólnoty !