PiS wycofuje się z likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS

Projekt Prawa i Sprawiedliwości zakładający likwidację od 2020 roku górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, został wycofany z porządku obrad Sejmu. Według autorów propozycji, dzięki likwidacji limitu 30-krotności składek na ZUS do budżetu państwa mogłoby wpłynąć dodatkowe 7 miliardów złotych.

Przeciwne zniesieniu limitu 30-krotności jest koalicjant PiS - Porozumienie Jarosława Gowina. Kamil Bortniczuk, rzecznik partii, powiedział, że jego ugrupowanie nie poprze tego projektu. Sceptycznie odnosił się do niego również prezydent.

Do decyzji PiS odniosła się w Sejmie w rozmowie z dziennikarzami Anita Czerwińska, rzeczniczka partii. - W związku z tym, że ta sprawa wywołała potrzebę szerokiej dyskusji, uznaliśmy, że należy to przekonsultować w szerokim gronie, tu choćby Solidarność miała uwagi. Wrócimy do tematu - zapowiedziała Czerwińska.