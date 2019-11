PiS wciąż na prowadzeniu! Potem długo, długo nic...

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że liderem na scenie politycznej pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, za nim plasuje się Koalicja Obywatelska, a następnie - Lewica.

- Już tradycyjnie najwyższe poparcie w naszym badaniu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które chce zagłosować 40 proc. respondentów; oznacza to identyczny wynik jak tydzień temu, i jednocześnie rezultat niższy niż uzyskany przez tę partię w czasie październikowych wyborów parlamentarnych - informuje portal wPolityce.pl.

- Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 24 proc. ankietowanych; oznacza to spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednią falą naszych badań - czytamy.



Kolejne miejsce zamuje Lewica (SLD, Wiosna, Razem), dla której poparcie wyraziło 18% respondentów. To wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego tygodnia.



Na czwartym miejscu uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem wynoszącym 10%, co oznacza wzrost o 2% w ciągu ostatniego tygodnia.