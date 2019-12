PiS ukróci ,,politykowanie'' sędziów? Sebastian Kaleta wyjaśnia

Czy w związku ze sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna oraz protestami „w obronie sędziów”, dojdzie w Polsce do zmian w prawie, w związku z którymi za aktywność polityczną sędziowie będą dyscyplinowani? To całkiem możliwe. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta przyznał, że analizowane są francuskie oraz niemieckie przepisy w tej kwestii.

Protesty przed sądami w kilkudziesięciu miastach Polski mają związek z cofnięciem delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on również zawieszony w wykonywaniu obowiązków. To efekt działań sędziego, który w tracie rozpoznawania jednej ze spraw zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej KRS.