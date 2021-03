PiS rusza z ofensywą! Pod koniec marca konwencja programowa

Kiedy opozycja organizuje kolejne wydarzenia, na których powtarza, że „wie jak”, rządzący przygotowują projekt, który da realne szanse odbicia polskiej gospodarce. Już pod koniec marca odbędzie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której partia zaprezentuje Nowy Polski Ład. Wcześniej ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zorganizuje konferencję zapowiadającą to wydarzenie.

Nowy Polski Ład jest projektem, który nie tylko ma pomóc polskiej gospodarce wyjść ze światowego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, ale również poprawić jakość życia Polaków.

- „Jest to bardzo poważna propozycja dla społeczeństwa. Nasze dotychczasowe programy, to wszystko w jakimś sensie było rozwijaniem programu napisanego na jesieni 2008 r. Natomiast Nowy Polski Ład jest już nową jakością, i naprawdę warto go wprowadzić”

- zapowiada prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński.

Premier Mateusz Morawiecki zdradził, że w programie znajdą się przede wszystkim plany inwestycyjne, ale również propozycje dot. wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Będzie to szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

W ramach Nowego Polskiego Ładu rząd zaprezentuje też ofertę dla inwestorów, co ma wprowadzić Polskę w nową rzeczywistość gospodarczą po pandemii.

- „Po pandemii ludzie będą inaczej podchodzić do kontaktów biznesowych, handlu i produkcji. Będziemy gotowi wykorzystać tę wielką szansę”

- mówił szef rządu.

kak/PAP