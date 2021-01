PiS rośnie w siłę. W 5 lat podwoiła się ilość członków partii

- Z informacji przekazanych przez Prawo i Sprawiedliwość wynika, że według stanu na grudzień 2020 r., PiS liczyło 45 tys. 399 członków; oznacza to wzrost o ok. 5 tys. osób względem początku ubiegłego roku. Z wcześniejszych statystyk ugrupowania wynika, że na koniec 2015 r., czyli niedługo po przejęciu rządów, partia Jarosława Kaczyńskiego liczyła około 20 tys. działaczy – czytamy na portalu Onet.pl.

Jak wynika z informacji przekazanych do PAP przez Prawo i Sprawiedliwość na koniec roku 2020 należało do partii ponad 45 tys. osób. Oznacza to, ponad 5 tys. działaczy otrzymało legitymację partyjną w ciągu ubiegłego roku.

- Patrząc przez pryzmat innych dużych partii w Europie np. CDU, które liczy ponad 500 tys. członków, czy Torysów - prawie 160 tys. - to naszych 45 tys. działaczy jest stosunkowo niedużą liczbą – powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Jak zaznaczył też Sobolewski, nie wszyscy kandydaci są przyjmowani w poczet członków klubu.

