PiS przegrał głosowanie ws. rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury

"Sejm zdecydował w czwartek, że wysłucha informacji wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego ws. procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury" – czytamy na portalu TVP Info.

W głosowaniu wzięło udział 451 posłów. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu poparło 232 posłów, 217 było przeciw.

Za wysłuchaniem informacji głosowało 232 posłów, w tym posłowie: KO, Lewicy, Koalicji Polskiej, Konfederacji, Kukiz'15, Polski 2050 oraz 17 posłów Solidarnej Polski.

Przeciw zagłosowało 217 posłów, a 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Co ciekawe, za uzupełnieniem porządku obrad Sejmu o punkt ws. procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury zagłosowało 17 posłów Solidarnej Polski.

A co tu się stało? Dzięki głosom posłów @SolidarnaPL przeszedł wniosek KO o tym, by Min. Gliński wyspowiadał się z tarczy dla artystów 😀 Szczegóły: https://t.co/MHmtz6Cpy4 No to cóż, czekamy 🍿🥤 pic.twitter.com/X2YROLCBxz