PiS prezentuje stronę z „programem” PO

Ku zaskoczeniu wielu polityków Platformy Obywatelskiej, tuż przed rozpoczęciem konwencji, na której PO miała ogłosić swój nowy program uruchomiona została strona internetowa przygotowana przez PiS, na której można zapoznać się z "prawdziwym" programem największej partii opozycyjnej.

Autorzy strony "program" PO, który jest podzielony na 6 zakresów tematycznych: rodzina, praca, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo oraz polityka zagraniczna.

W poszczególnych obszarach tematycznych można zapoznać się z wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, które w dobitny sposób pokazują stosunek przedstawicieli tej partii do omawianych kwestii.

Możemy tam zobaczyć i usłyszeć m.in. Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego czy Joanny Muchy.

„Zlikwidujemy program 500+, gdy dojdziemy do władzy”, „Oczywiście, że należy powrócić do projektu podniesienia wieku emerytalnego”, „Starsi ludzie są przyzwyczajeni do traktowania wizyt u lekarza co dwa tygodnie jako rozrywki” – to niektóre z wybranych cytatów na stronie programpo.pl.

O uruchomieniu strony poinformował na Twitterze wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, a reklamując pomysł PiS posłużył się kolejnym cytatem z polityka PO.

"Możemy oszczędzić Państwu dzisiaj nieco czasu, w kwestii programu Platformy w zasadzie wszystko zostało już powiedziane. Jak ujęła to pani poseł Izabela Leszczyna, program PO "od dawna jest mniej więcej znany". #CzasNaZmiany http://programPO.pl".

Jak ujęła to pani poseł Izabela Leszczyna, program PO "od dawna jest mniej więcej znany". #CzasNaZmianyhttps://t.co/mZJw3F0O0M pic.twitter.com/sKPs9kPuIU — Radosław Fogiel (@radekfogiel) February 6, 2021

mp/300polityka.pl/twitter