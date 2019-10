PiS gromi rywali nawet w sondażu dla TVN! Ostatnie badanie przed wyborami

Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, Prawo i Sprawiedliwość ma największe szanse na wygraną w niedzielnym głosowaniu. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 40 proc. głosów. Jest to ostatni sondaż dla tej stacji przed niedzielnymi wyborami do Sejmu i Senatu.

Do Sejmu weszłoby pięć partii. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowałoby 40 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie odnotowała zmian w stosunku do poprzedniego badania. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na poparcie 26 proc. Polaków. W porównaniu do poprzedniego sondażu Kantar, KO straciła 2 pp. Podium zamyka Lewica z wynikiem 12 proc(wzrost o 2 pp.).