Piotr Nisztor: Materiały CBA o Kwaśniewskich są naprawdę mocne

Na stronie internetowej CBA udostępniono materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. To m.in. raport, protokoły przesłuchań, stenogramy rozmów telefonicznych.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn stwierdził, że materiały upublicznione przez CBA wskazują, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy byli faktycznymi właścicielami nieruchomości i to oni podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące domu w Kazimierzu Dolnym.

Piotr Nisztor, który był gościem Polskiego Radia 24 podkreślił, że "nagrania CBA wskazują, iż mogliśmy mieć do czynienia z gigantyczną aferą korupcyjną na szczytach władzy". - Nikt nie zadał prostego pytania: jeśli to była willa Kwaśniewskich, to skąd pochodziły pieniądze? Z raportu wynika, iż CBA podejrzewało, że słup państwa Kwaśniewskich był bardzo wpływowym biznesmenem. Mówimy o multimilionerze, który posiadał gigantyczne wpływy - tłumaczył dziennikarz.