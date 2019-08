Piotr Gliński: po 89 r. w Polsce nie było pełnej demokracji

Urszula 12.8.19 9:43

"Zdaniem polityka, najlepszym przykładem na to, że w Polsce nie doszło do realnej zmiany w 1989 roku, jest fakt, iż na stanowisku prezydenta przez 10 lat znajdował się Aleksander Kwaśniewski, prominentny działacz PZPR".



Lepszy i gorszy działacz PZPR. Po czym Gliński ich rozróżnia - oto jest pytanie. Kwaśniewski - zły komuch, Piotrowski - dobry komuch. To ciekawe bo Kwaśniewski chociaż nie skazywał ludzi w stanie wojennym na więzienie. Co innego dobry komuch Piotrowski.