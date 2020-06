Piotr Duda do Lisa: To pan zapomniał o Solidarności

„To nie Solidarność pana zdradziła, to pan zdradził Solidarność, wykorzystując związek do swojej osobistej kariery” – powiedział Duda. Dodał, że przewodniczący ECS powinien dziś milczeć.

Lis zaatakował premiera zastanawiając się dlaczego dzieli Polaków na dobrych i złych. „Zastanawiam się czy nie wyniósł tego z domu. W latach 80. w czasie stanu wojennego Kornel Morawiecki także dzielił Polaków i Solidarność. To, co robi pan premier, jest powtórzeniem tej działalności. Premier (…) przyjeżdża do Gdańska wykorzystywać najnowszą historię Polski do celów politycznych”.