Piotr Duda o nowym ruchu Trzaskowskiego: „Nowa Czajka” to nazwa lepsza i bardziej na czasie

W trakcie uroczystości upamiętniających 40. rocznicę porozumień sierpniowych przewodniczący związku Piotr Duda mówił o tradycji „Solidarności” oraz o wartościach, jakie z tym ruchem się wiążą.

Nawiązał też do prób tworzenia ruchu „Nowa Solidarność” przez Rafała Trzaskowskiego oraz obóz PO, z którym prezydent Warszawy jest związany.

Piotr Duda powiedział m.in.:

- Wolność każdego z nas koczy się, gdy odbieramy wolność drugiej osobie. I o tym trzeba trzeba pamiętać. Jeśli słyszymy, że związek zawodowy „Solidarność” przywłaszczył sobie znak, przywłaszczył sobie „Solidarność” to się krew w żyłach buzuje. Myśmy nikogo ze związku nie wyrzucali! To była każdego indywidualna decyzja

Na temat tworzącego się ruchu „Nowa Solidarność” związanego z Platformą Obywatelską i formacjami wchodzącymi do Koalicji Obywatelskiej stwierdził:

- Słyszymy tu i ówdzie, że ma powstać ruch, który ma się nazywać „Nowa Solidarność”. To dla nas kuriozalne, bo Solidarność, była jest i będzie ta sama, dumna, z wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła. Jeśli ktoś chce zakładać „nową solidarność”, to niech spojrzy na nas, bo „Solidarność” to wartości

Dodał też:

- Proponuję tym, wszystkim, którzy chcą zakładać „nową solidarność”, mam dla nich nazwę. Proponuję, żeby się nazwali nazwać „Nowa Czajka”, byłoby lepiej i na czasie

