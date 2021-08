Pilne!!! Wybuch i strzały na lotnisku w Kabulu

Na lotnisku w Kabulu, z którego wciąż ewakuowani są obywatele i współpracownicy państw Zachodu, doszło dziś do dużej eksplozji. Według relacji CNN „ucierpiała nieznana dotąd liczba osób”. Bliskowschodnie media podają, że mógł być to samobójczy atak.

- „W tej chwili nie wiemy, ile jest ofiar. W miarę możliwości podamy dodatkowe szczegóły”

- przekazał na Twitterze rzecznik Pentagonu, John Kirby.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.