Pilne! W Warszawie wyląduje kolejny samolot z grupą osób z Afganistanu

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że około godz. 10 w Warszawie wyląduje dziś drugi samolot z grupą osób ewakuowanych z Afganistanu.

Wczoraj późnym wieczorem do Polski dotarła pierwsza grupa Polaków i polskich współpracowników z rodzinami ewakuowanych z Kabulu. Media donosiły, że na pokładzie samolotu było 50 osób. Dziś szef KPRM Michał Dworczyk doprecyzował w programie „Tłit” Wirtualnej polski, że w środowym transporcie było 76 osób.

Minister Dworczyk poinformował też, że około 10 w Warszawie wyląduje dziś kolejny cywilny samolot.

- „W nim będzie kolejna grupa, mniejsza, osób ewakuowanych z Afganistanu”

- powiedział.

- „W kolejnych godzinach i dniach możemy się spodziewać kolejnych takich lotów, ponieważ został utworzony most powietrzny pomiędzy Warszawą a Kabulem de facto, tzn. między Uzbekistanem a Kabulem latają samoloty wojskowe, natomiast z Uzbekistanu do Warszawy to samoloty cywilne przewożą osoby ewakuowane”

- dodał.

Zaznaczył, że działania te będę prowadzone tak długo, jak długo będzie taka potrzeba.

- „Za jakieś dwie godziny będzie kolejny transport, kolejny raz wylądują nasze wojskowe samoloty w Kabulu i na te samoloty czekają już osoby ewakuowane”

- wskazał Dworczyk.

kak/PAP