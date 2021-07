Pilne! TK zdecydował ws. Izby Dyscyplinarnej. Środki TSUE sprzeczne z polskim prawem!

Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję ws. środków tymczasowych TSUE dotyczących funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Zgodnie z orzeczeniem przepisy pozwalające TSUE na takie działania są sprzeczne z polską konstytucją.

- „Przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją”

- orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał orzekał w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza.

Pytanie prawne do TK w tej sprawie skierowała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Było ono konsekwencją decyzji TSUE z kwietnia ub. r., którą zobowiązał on Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dot. Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK, TSUE wydał dziś kolejne postanowienie, zobowiązując Polskę do „natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”.

kak/PAP