Pilne!!! Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Zakaz wesel w strefach czerwonych

Premier Mateusz Morawiecki na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował o nowych obostrzeniach, jakie w związku z rozwojem epidemii w Polsce zaczną obowiązywać w strefach żółtych i czerwonych. Przypomnijmy, że od ub. soboty tzw. strefą żółtą objęty został cały kraj.

- „Walka z pandemią COVID-19 to nasze najważniejsze zadanie. Nie ma w tej chwili nic ważniejszego dla rządu niż zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa Polaków” – zapewniał szef rządu na dzisiejszej konferencji prasowej.

Podkreślił, że rząd nie decyduje się ani na skrajność polegającą na braku obostrzeń, ani na całkowity lockdown, ale wybiera zdroworozsądkową drogę pośrednią. Wdrażanie będą obostrzenia, ale takie, które jednocześnie pozwolą na funkcjonowanie gospodarki.

- „Nasza strategia polega na chronieniu zdrowia i życia ludzi. To jest zadanie dla nas wszystkich, niezależnie od sympatii politycznych. Chcemy dzisiaj obronić gospodarkę i życie i zdrowie naszych obywateli” – mówił premier.

Mateusz Morawiecki przedstawił nowe obostrzenia, które od 17. października zaczną obowiązywać w Polsce.

W strefie żółtej będzie to ograniczenie działalności lokali gastronomicznych do godz. od 6:00 do 21:00. W pozostałych godzinach będzie możliwe wyłącznie wydawanie posiłków na wynos. W lokalach będzie mógł być zajęty tylko co drugi stolik. Zgromadzenia publiczne zostaną ograniczone do 25 osób.

W transporcie publicznym będzie musiało pozostawać wolne 50 proc. miejsc siedzących bądź 30 proc. wszystkich miejsc. W weselach i innych imprezach okolicznościowych będzie mogło brać udział maksymalnie 20 osób i zakazane będą zabawy taneczne. W uroczystościach religijnych będzie mogła brać udział 1 osoba na 4 mkw.

Nauczanie hybrydowe obejmie szkoły wyższe i ponadpodstawowe. W wydarzeniach sportowych nie będzie mogła brać udziału publiczność a w wydarzeniach kulturalnych publiczność zostanie ograniczona do 25 proc. Zawieszona zostanie też w strefach żółtych działalność basenów, Aquaparków i siłowni.

Od 17 października obowiązują nowy zasady bezpieczeństwa w strefie 🟡żółtej: pic.twitter.com/D2SYDwXbyB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

W strefach czerwonych wprowadzony zostanie m.in. bezwzględny zakaz organizacji imprez okolicznościowych a szkoły wyższe i ponadpodstawowe przejdą na zdalne nauczanie.

Od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie 🔴czerwonej: pic.twitter.com/oDXZtLBm60 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

kak/TVP INFO, Twitter, wPolityce.pl