Pilne! Rząd łagodzi restrykcje, ale nie wszędzie. Otwarte salony fryzjerskie, dzieci wracają do szkół

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej zorganizowanej po dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego ogłosił pewne luzowanie obowiązujących restrykcji sanitarnych. Luzowanie dotyczyć będzie jednak wyłącznie 11 województw.

- „Apogeum zakażeń i hospitalizacji trzeciej fali koronawirusa mamy za sobą”

- powiedział Adam Niedzielski na dzisiejszej konferencji prasowej.

Minister zaznaczył jednak, że wciąż wskaźniki te utrzymują się na wysokim poziomie.

Wszystkie obowiązujące obecnie obostrzenia zostają utrzymane w pięciu województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim.

W pozostałych jedenastu województwach nastąpi pewne luzowanie restrykcji. Od poniedziałku 26 kwietnia przywrócona zostanie nauka w systemie hybrydowym w klasach I-III szkół podstawowych. Działać będą mogły też salony fryzjerskie i kosmetyczne.

- „Wydaje się, że jednak pójście w kierunku regionalizacji jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń do sytuacji na Podkarpaciu, gdzie jest najmniejsza, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym”

- wskazał minister.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że priorytetem jest powrót uczniów do szkół. W dalszej kolejności odmrażane będą usługi, handel wielkopowierzchniowy, hotele, a na końcu restauracje i siłownie. Większego luzowania obostrzeń, jak podkreślił minister, możemy spodziewać się dopiero na przełomie maja i czerwca.

kak/PAP, polsatnews.pl