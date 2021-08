Pilne! Premier po rozmowie z szefem NATO: Polska ma ewakuować jeszcze 300 Afgańczyków

- Jestem po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

- Ustaliliśmy, że Polska będzie odpowiedzialna za operację ewakuacji i zapewnienia bezpiecznego transportu dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z Sojuszem Północnoatlantyckim – czytamy dalej we wpisie szefa polskiego rządu.

- Przewieziemy ich najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO. Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze i nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacjach Sojuszu związanych z kryzysem afgańskim – pisze dalej premier.

mp/facebook/mateusz morawiecki