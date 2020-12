PILNE! Polacy wystartują w Oberstdorfie! Wszyscy z negatywnymi wynikami testów

Na te wieści czekała cała Polska. Nasi skoczkowie będą mogli wystartować w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. U całej kadry dzisiejsze wyniki testów na koronawirusa okazały się negatywne.

O wynikach testów Polaków poinformował w rozmowie z serwisem sport.pl sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel.

Informacja ta potwierdzona została też przez profil Skaczemy.pl:

„Polscy reprezentanci wszyscy z negatywnymi testami Covid-19 co jest ostateczną nieodwołalną przepustką do dzisiejszego konkursu w Oberstdorfie. Do zobaczenia na skoczni o 14:30 wszyscy gotowi do walki”.

Teraz polscy skoczkowie powinni dostać szansę na oddanie skoków treningowych. Potem odbyć się ma seria próbna ze wszystkimi zawodnikami, a na koniec rozegrany zostanie konkurs z udziałem wszystkich 62 zawodników, bez par KO. Wczorajsze kwalifikacje mają zatem zostać unieważnione.

dam/sport.pl,Fronda.pl