Pilne!!! Kolejny wybuch w Kabulu

Agencja AFP poinformowała, że dziś po południu w Kabulu doszło do kolejnej eksplozji.

Według afgańskich dziennikarzy eksplozja nastąpiła w wyniku uderzenia rakiety w dom w pobliżu lotniska. Rakieta miała zostać wystrzelona z Sara-e Shamai lub Lewa e Babajan – na zachód od Kabulu. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s