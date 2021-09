PILNE! Jest wynik głosowania w Sejmie ws. uchylenia stanu wyjątkowego

gumowa kaczka 6.9.21 20:07

LGBT,TVN24,UCHODŹCY,ABORCJA,TRYBUNAŁ KULINARNY itd to tematy zastępcze.

Gdzie rozwiązania problemu niskich płac służby zdrowia,drożyzny,braku mieszkań ,które można kupić za normalne zarobki ,rolnictwa - o tym się nie mówi bo po co ,jeszcze by wybory przegrać można.