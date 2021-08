Pilne! Izrael wzywa ,,na bezterminowe konsultacje'' chargé d'affaires ambasady w Polsce

- Podjąłem decyzję w sprawie ustawy, która w ostatnich miesiącach była przedmiotem ożywionej i głośnej debaty w kraju i za granicą. Po dogłębnej analizie postanowiłem podpisać przyjętą przez Sejm i Senat nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z PAP.

Jak podaje Jerusalem Post, minister spraw zagranicznych Yair Lapid Izraela w odpowiedzi na podpisanie przez Prezydenta Dudę nowelizacji Kodeksu postepowania administracyjnego, polecił chargé d'affaires ambasady w Polsce powrót do Izraela "na bezterminowe konsultacje". Zapowiedział także, że wyznaczona już nowa izraelska ambasador nie pojedzie w najbliższych dniach do Warszawy.

Jak dalej informuje Jerusalem Post, szef izraelskiego MSZ oświadczył, że do polskiego ambasadora w Izraelu, przebywającego obecnie na urlopie w Polsce, zostanie skierowane pismo zalecające mu pozostanie w Polsce.

- Dzisiaj Polska zatwierdziła, nie po raz pierwszy, niemoralne i antysemickie prawo (...) Polska stała się i antydemokratycznym, nieliberalnym krajem, który nie szanuje największej tragedii w historii ludzkości - powiedział Lapid.

Jest on już znany w naszym kraju z tego, że w sposób oczywisty kłamał na temat swojej babki, która – według jego relacji - miała zginąć w Holocauście, co z kolei zdementował Konrad Kołodziejski w tygodniku "Sieci".

- Żadna z babć Lapida nie została zamordowana, obie przeżyły wojnę, w tym jedna – od strony matki – podczas Holokaustu mieszkała bezpiecznie na terytorium brytyjskiej Palestyny – czytamy w tekście Kołodziejskiego.

