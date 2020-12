Pilne! Brytyjscy lekarze i sąd chcą poddać Polaka eutanazji. Rodzina nie wyraża zgody

W Wigilię Bożego Narodzenia Polak mieszkający i pracujący na stałe w Wielkiej Brytanii został odłączony od wody oraz substancji odżywczych. Jak na ironię w składzie sędziowskim Sądu Apelacyjnego, który odrzucił sprzeciw rodziny znajduje się sędzia, która nie pozwoliła żyć także Alfiemu Evansowi, a mianowicie Lady Justice King.

Pacjent, o którym mowa, znany jest publicznie tylko jako „P” lub „RS”. Doznał on w listopadzie tego roku poważnego uszkodzenia mózgu po przebytym zawale serca w swoim domu w Anglii w West Midlands. Obecnie jest w śpiączce, a brytyjscy lekarze uważają, że resztę życia spędzi w stanie „minimalnej świadomości”, a jego dalsze życie nie miałoby „sensu”.

Po takiej opinii lekarzy zespół prawny University Hospitals Plymouth NHS Trust wystąpił do sądu o orzeczenie zezwalające na zaprzestanie leczenia podtrzymującego życie RS, co pozwala w brytyjskim prawie na usunięcie rurek do karmienia i nawodnienia.

Żona pacjenta, 17-letnia nie pracująca nigdzie kobieta, poparła stanowisko szpitala zezwalające na zaprzestanie jego dalszego leczenia. Matka i siostry Polaka natomiast sprzeciwiły się temu, powołując się na głęboko zakorzenione katolickie wierzenia RS w zakresie ochrony życia. Polak był też zdecydowanym przeciwnikiem skazania na eutanazję Alfiego Evansa.

Co szczególnie skandaliczne, rodzina Polaka nie mogła „odbyć normalnej konsultacji, ponieważ szpital im na to nie pozwalał”, a polski neurolog po obejrzeniu nagrania przekazanego mu przez siostrę chorego stwierdził, że jego stan może ulec poprawie.

Co równie niewiarygodne i nie akceptowalne, sędzia Lady Justice King uznała, że Polak nie jest katolikiem, ponieważ ożenił się z rozwódką i nie może być w tej sytuacji mowy o opiece do koniec życia. Argument mający ratować mu życie, że jest on katolikiem, brytyjska sędzia określiła jako „naprawdę niewłaściwy”.

Sędzia, która odmówiła także prawa do życia Alfiemu Ewansowi, stwierdziła także, że „sędziowie nie powinni zajmować się teologią”, a jednak określiła, że Polak nie może być katolikiem z uwagi na małżeństwo z rozwódką.

Czy uda się uratować przed tą bezwzględnością życie naszego rodaka?

